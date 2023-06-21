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الدوري الإسباني - لا ليجا
ليفاندوفسكي: "اعتزالي قريب أكثر مما هو بعيد"
ألمح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني إلى أن اعتزاله بات "قريبًا"، مشيرًا إلى أنه قد ينهي مسيرته مع النادي الكاتالوني.
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الدوري الفرنسيمصادر - مارسيليا يتوصل لاتفاق مع المدرب مارسيلينو
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كرة القدم
ناشئو اليابان يهزمون فيتنام برباعية
تغلب المنتخب الياباني على نظيره الفيتنامي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا تحت سبعة عشر عاماً.
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دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11
توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة مستفيداً من الفوز ذهاباً 2-1.