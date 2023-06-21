الدوري الإسباني - لا ليجا

ليفاندوفسكي: "اعتزالي قريب أكثر مما هو بعيد"

ألمح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني إلى أن اعتزاله بات "قريبًا"، مشيرًا إلى أنه قد ينهي مسيرته مع النادي الكاتالوني.