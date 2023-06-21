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أهم الأخبار اليومية

ليفاندوفسكي
الدوري الإسباني - لا ليجا
ليفاندوفسكي: "اعتزالي قريب أكثر مما هو بعيد"

ألمح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني إلى أن اعتزاله بات "قريبًا"، مشيرًا إلى أنه قد ينهي مسيرته مع النادي الكاتالوني.

21 CHELSEA KANTE
كرة القدم
تشلسي يتقدم بالشكر لكانتي
AR HL EURQ ISL POR 200623
كرة القدم
رونالدو يقود البرتغال لتجاوز عقبة أيسلندا
21 KROOS
الدوري الإسباني - لا ليجا
ريال مدريد يعلن تمديد عقد الألماني توني كروس
كانتي
كرة القدم
الفرنسي نغولو كانتي يوقع رسمياً مع الاتحاد السعودي

أحدث أخبار كرة القدم

كأس آسيا للناشئين
كرة القدمالمنتخب اليمني يكمل دور المجموعات في مركز الوصافة
21 MAGUIRE
00:49
كرة القدمتحديد موعد إعادة محاكمة ماغواير في اليونان
21 CHELSEA KANTE
00:46
كرة القدمتشلسي يتقدم بالشكر لكانتي
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كرة القدمتقاير: كوفاتشيتش بصدد الانتقال إلى مانشستر سيتي
Asamoah Gyan
كرة القدمالغاني أسامواه جيان يعتزل كرة القدم
21 KROOS
00:47
الدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريد يعلن تمديد عقد الألماني توني كروس
مارسيلينو
الدوري الفرنسيمصادر - مارسيليا يتوصل لاتفاق مع المدرب مارسيلينو

بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً

20 JAPAN
كرة القدم
ناشئو اليابان يهزمون فيتنام برباعية

تغلب المنتخب الياباني على نظيره الفيتنامي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا تحت سبعة عشر عاماً.

AR HL AFCU17 AUS KSA 160623
كرة القدم
فوز ثمين للسعودية على أستراليا
AR HL AFCU17 LOA YEM 180623.mp4
كرة القدم
اليمن يواصل انتصاراته في بطولة آسيا للناشئين
AR HL AFCU17 QAT IRN 190623
كرة القدم
تعادل قطر وإيران وكوريا الجنوبية إلى ربع النهائي
AR HL AFCU17 KSA TJK 190623
كرة القدم
المنتخب السعودي إلى ربع نهائي كأس آسيا للناشئين

التنس

Daniil Medvedev
التنسمدفيديف إلى ربع النهائي دورة هاله
Venus WILLIAMS
التنسفينوس وليامس تتلقى بطاقة دعوة للمشاركة في ويمبلدون
جابر
التنسدورة برلين: خروج مبكّر لجابر حاملة اللقب
كونتافيت
التنسكونتافيت المصنفة ثانية سابقاً ستعتزل في ويمبلدون
ميار شريف
التنسالمصرية ميار شريف تصعد للمركز 31 عالمياً
نوفاك دجوكوفيتش
ATP-Tourدجوكوفيتش يستعيد صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين
تصريح شفيونتيك
French Open - Womens Doublesشفيونتيك تُشيد بموخوفا

الدوري الأميركي لكرة السلة

برادلي بيل
NBAأنباء عن انتقال برادلي بيل إلى فينيكس صنز
لو وليامس
NBAلو وليامس يعلن اعتزاله
مورانت
NBAايقاف مورانت نجم غريزليز 25 مباراة
نيكولا يوكيتش
NBAيوكيتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في النهائي
Mich Int
00:54
NBAمايكل بورتر جونيور يتحدث عن تتويج دنفر ناغتس

أخبار متنوعة

دوري أبطال إفريقيا

AR HL CAFCL WAC AHLY 110623
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11

توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة مستفيداً من الفوز ذهاباً 2-1.

shenawi vtc
دوري أبطال أفريقيا
الشناوي: كان لدينا الإصرار على التتويج باللقب
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دوري أبطال أفريقيا
وقائع تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا
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دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروباإنزاغي: "لم نستحق الخسارة.. هذه هي كرة القدم"
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دوري أبطال أوروبافودين: "فوز مانشستر سيتي باللقب حلم تحقق"
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دوري أبطال أوروباالسعادة تغمر هالاند
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دوري أبطال أوروبافوز مانشستر سيتي التاريخي.. أبرز الحقائق والأرقام
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دوري أبطال أوروبامراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا

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